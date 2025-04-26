مدير «التراث الفلسطيني»: ملتزمون بالدفاع عن الهوية الوطنية.. وهناك محاولات لطمسها

مدير «التراث الفلسطيني»: ملتزمون بالدفاع عن الهوية الوطنية.. وهناك محاولات لطمسها

مدير «التراث الفلسطيني»: ملتزمون بالدفاع عن الهوية الوطنية.. وهناك محاولات لطمسها

قال إبراهيم علوان، مدير عام التراث الفلسطيني، إننا ملتزمون بالدفاع عن الهوية الوطنية الفلسطينية لأنه لم يعد هناك مجالا ولا خيرا غير ذلك، موضحا أن هناك محاولات طمس وتهويد، ونعتبر نهب التراث الفلسطيني ونسب الثقافة والتاريخ الفلسطيني إلى روايات زائفة إسرائيلية.

استنكر «علوان» في مداخلته مع أمل الحناوي على «القاهرة الإخبارية»، المحاولات المتكررة من الجانب الإسرائيلي لسرقة ونسب التراث الفلسطيني إليهم، مستشهدا بمحاولاتهم استخدام التطريز في الطيران، ونسب الأكلات الشعبية، مؤكدا أنهم يتعمدون تجاهل أو حتى يجهلون الأصل الحقيقي والعمق التاريخي لهذا التراث الفلسطيني الأصيل.

أوضح مدير عام التراث الفلسطيني، أن الموقف الأمريكي مخذي ومشين، على مر التاريخ يعكس الهمجية والغطرسة الأمريكية لما يحدث في غزة، وأننا كقيادة فلسطينية وشعب فلسطيني، سنستمر بقول لا لهذا القزم الأمريكي الذي يعمل تحت إمارة إسرائيل.

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