إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على شارع مركز القلب بالمحلة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، في اجتماعه الشهري، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على العديد من القرارات المهمة، وحزمة مشروعات خدمية وتنموية جديدة، بحضور القيادات التنفيذية والنواب، على رأسها إطلاق اسم الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، على شارع مركز القلب بحي أول المحلة الكبرى.

وجاء في بيان صادر عن محافظة الغربية، أن المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، تضمن اليوم، عدة قرارات مهمة وحزمة مشروعات خدمية وتنموية جديدة، وجاءت كالتالي:

• إنشاء مركز متكامل لتجميع البلازما لصالح وزارة الدفاع بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

• استصدار قرار استيلاء لخمسة أفدنة مجاورة لمصنع تدوير القمامة بدفرة لإنشاء مصنع حديث لتدوير المخلفات.

مشروعات خدمية وترفيهية

• طرح أراضٍ بولاية الري بمساحة 24 فدان بمدينة المحلة الكبرى لإنشاء مشروعات خدمية وترفيهية بالمنطقة بين تغطية ترعة المحلة ومصرف زفتى.

• إطلاق اسم الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب على شارع مركز القلب بحي أول المحلة الكبرى.

• تخصيص قطعة أرض بميت يزيد لإقامة مركز غسيل كلوي وعيادات خيرية.

• تخصيص قطعة أرض بميت المخلص لإنشاء مستوصف خيري وحضانات أطفال ووحدة غسيل كلوي.

إقامة مجمع خدمي

• توسعة مسجد نور الإسلام بالغريب بمركز زفتى بإنشاء مصلى للسيدات ودورات مياه.

• تخصيص قطعة أرض بتفهنا العزب لإقامة مدرسة ابتدائية جديدة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

• تخصيص قطعة أرض بالغريب لإنشاء دار حضانة ضمن المبادرة الرئاسية للطفولة المبكرة.

• تخصيص أرض بدخميس لإقامة مجمع خدمي متكامل يشمل وحدة غسيل كلوي ومستشفى ومكتب بريد.

• قبول تبرعات بأراضٍ لإنشاء مسجد، محطة صرف صحي، مدرسة ابتدائية، معهد ديني ومستشفى خيري.

• اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 36 عزبة بمختلف مراكز المحافظة.