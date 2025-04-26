برامج الفدية.. تقنية جديدة تُلحق خسائر فادحة بالشركات

كتب - كريم روماني:

46% مليار دولار تكلفة هجمات برامج الفدية على قطاع التصنيع العالمي في وقت التوقف عن العمل بين «2018 – 2023».. رقم ضخم كشفت عنه شركة «Willis Towers Watson»، وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات توفر خدمات وساطة تأمين تجارية، ما يُنبئ بمخاطر كثيرة يجب على المجتمعات والدول الانتباه لها جيدا، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الذي ينمو بشكل متسارع.

حوادث الأمن السيبراني

وفق تحليل للشركة، فإن قطاع التصنيع هو الأكثر تعرضاً للهجمات السيبرانية في السنوات الأخيرة، و25% من حوادث الأمن السيبراني في 2023 كانت ضد شركات التصنيع، بنسبة 8% ارتفاعاً عن عام 2019، و53% من 400 من كبار صناع القرار عالمياً يرون أن الأمن السيبراني من بين أكبر المخاطر التي تهدد نجاح أعمالهم.

المهندسة هبة فرحات، مستشارة في مجال الأمن السيبراني، وضمن أفضل 20 امرأة في مجال الأمن السيبراني في العالم 2024، عرّفت برامج الفدية بأنها قيام بعض الأشخاص «الهاكرز» بتشفير الملفات الموجودة على أجهزة أشخاص آخرين، وعدم تمكينهم من الوصول إليها مرة أخرى إلا بعد العودة لـ«الهاكرز» أنفسهم مقابل سداد مبالغ مالية قد تصل إلى المليارات: «الدفع مقابل الحصول على كلمة السر للعودة للملفات مرة أخرى».

تعطل خطوط الإنتاج بشكل كبير

فسّرت «هبة» في حديثها لـ«الوطن»، تأثر قطاع التصنيع بهذه النوعية من البرامج، موضحة أن القراصنة أو الـ«هاكرز» دائماً ما يستهدفوا شركات التصنيع ويشنوا هجمات رقمية عليها لتشفير البيانات والمعلومات المدونة رقمياً للحصول عليها وطلب أموال من أصحابها الأساسيين لاسترجاع البيانات مرة أخرى، خاصة أن التشفير يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج بشكل كبير: «المصنع أو الشركة لما تتعطل ساعة أو اثنين بتخسر فلوس كتير لأن الوقت في عُرفهم فلوس.. فمثلاً لو مصنع سيارات تم تشفير بيانات خاصة به، سيتعرض بالفعل لخسائر فادحة».

وعلقت المستشارة في الأمن السيبراني، على نسبة الـ 25% التي ذكرتها شركة « Willis Towers Watson»، قائلة: «إن قطاع التصنيع متشعب سواء تصنيع سيارات أو كهربائيات أو حتى سؤال.. وهذا يدل على التأثير في هذا القطاع كبير للغاية.. وعلينا أخذ الحيطة والحذر من ذلك خاصة وأن الهجمات زادت بنسبة 8% حسب تقرير الشركة».

أنظمة إلكترونية وبرامج

وبالنسبة للـ 46 مليار دولار، أكدت «هبة» أن هذا الرقم يدل على تسبب برامج الفدية في إحداث خلل كبيرة في حركة الإنتاج بقطاع التصنيع، وأن الـ«هاكرز» استطاع الوصول إلى بيانات ومعلومات مُهمة، طلب على أساسها فدية وصلت إلى هذا الرقم، وألزم الشركات بسدادها.

ورجحت هبة فرحات، وجود أكثر من 50% من صناع القرار يؤيدون أن الأمن السيبراني من بين أكبر المخاطر التي تهدد نجاح أعمالهم، بأن هناك أهمية قصوى لفكرة تأمين الملفات والبيانات: «لأن باختصار شديد عملت بيت كويس بس نسيت تعمل فيها أبواب مغلقة بشكل جيد.. ده فرصة إنه حد يسرقه»، مؤكدة أن المصانع والشركات لديها أنظمة إلكترونية وبرامج وخطوط إنتاج تعمل بشكل مُميكن ويجب عليها أن تكون مؤمنة للغاية: «لو مفيش تأمين هيجي القراصنة يدخلوا يسرقوا بيانات ويوقفوا حركة الإنتاج».

وشددت هبة فرحات، على أهمية التأمين، موضحة أن الجهات التي تعمل في مجال الأبحاث العلمية والأخرى التي لديها بيانات حساسة، يجب عليها إتباع أفضل وأقوى الطرق للتأمين.