موعد إطلاق خدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة 5G في مصر

أشهر قليلة تفصلنا عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة 5G على مستوى الجمهورية، خاصة بعد توقيع شركات «أورنج، فودافون، WE، e» في أكتوبر الماضي، عقودا تقضي بالحصول على تراخيص تشغيل لخدمات الجيل الخامس.

وزير الاتصالات: تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس وصلت لنحو 675 مليون دولار

وخلال لقاء سابق للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عدد من الصحفيين المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة السادس من أكتوبر، أكد أن القيمة الإجمالية لإصدار تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس وصلت لنحو 675 مليون دولار، حيث اشتملت كذلك على تجديد رخص تشغيل خدمات المحمول المرتبطة بالترددات الجديدة.

وأوضح الوزير، أن الأمر ليس وليد اللحظة، ففي خلال الـ6 سنوات الماضية، تم زيادة أبراج المحمول بمصر، مع زيادة الساعات الترددية لـ46%، حتى تم عمل أول اتفاقية لإطلاق الجيل الخامس، كما أن الشركات الأربعة العاملة في مصر تطلق خدمات الجيل الخامس بعد مرور نصف العام الجاري 2025.

وأكد الوزير، أن شركات المحمول العاملة في السوق باتت في مراحلها النهائية من التجارب الفنية للتمهيد وإطلاق الخدمة رسميًا بعد استكمال ضبط الشبكات والتأكد من جاهزيتها بهدف ضمان تقديم أعلى جودة لخدمات الجيل الخامس فور إطلاق الخدمة رسميا في مصر.

وتساهم الخدمة الجديدة المرتقبة في عالم الاتصالات الذكية 5G في إحداث نقلة نوعية بسرعات الإنترنت والتطبيقات التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية بمجال التحول الرقمي، ودعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، كما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية بمجال الاتصالات.

أبرز الخدمات المقدمة من وزارة الاتصالات للمواطنين مؤخرا

- قدمت الوزارة للمواطنين خدمات متطورة تمثلت في العمل على تشغيل خدمات الجيل الخامس (5G) لتحسين سرعة الإنترنت وجودة الاتصالات.

- إتاحة سرعات اتصال فائقة في تحميل وتنزيل المواد بشكل غير مسبوق بالمقارنة بالأجيال السابقة.

- زمن استجابة سيكون منخفض للغاية بدعم تطبيقات تتطلب تفاعلًا لحظيًا يستخدم في الطب عبر الإنترنت مثل إجراء العمليات الجراحية عن بُعد أو الألعاب الإلكترونية.

- تمكين الابتكار الصناعي عبر بنية تحتية قوية ولازمة للتحكم الآلي في المصانع والمركبات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

- طرح الشرائح الإلكترونية (eSIM) للتسهيل في استخدام الخطوط دون الحاجة لشرائح تقليدية.

- تفعيل خدمة الاتصال عبر الـ Wi-Fi (Wi-Fi Calling) لتحسين التجربة في المناطق ضعيفة التغطية.

- توجيه موارد الرقابة المالية لمشروعات تعزز جودة الخدمات بدلاً من التركيز فقط على الأنشطة الرقابية.

- زيادة عدد أبراج المحمول لدى جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية.

- تغطية قرى "حياة كريمة" بأبراج المحمول منتصف عام 2024 الماضي بتكلفة 9 مليارات جنيه.

- ضمان تغطية كاملة للطرق السريعة بخدمات المحمول.

- التطلع إلى مزيد من الاتفاقيات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.