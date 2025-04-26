مستشار رئيس «الضرائب»: فتح مليون ملف ضريبي لضم الاقتصاد غير الرسمي

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك دعما من الدولة المصرية ورؤية لبناء شراكة حقيقية قوية مع مجتمع الأعمال المصري، سواء ممولين مقيمين أو غير مقيمين أجانب، بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتكليف منه لوزير المالية.

وأشار محروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المعروض على قناة الحياة، إلى دعم الدولة لتغيير الصورة الذهنية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي، قائلا: «تقدم كثير من الممولين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وفيه تيسيرات وحوافز ضريبية للمشروعات والمنشآت التي لا يتجاوز متوسط أعمالها 20 مليون جنيه».