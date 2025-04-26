مصر ترحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين

رحبت مصر بقرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين، اليوم السبت.

وأكدت مصر دعمها لهذه الخطوة والتى تأتى فى سياق جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح والتى تم الاعلان عنها فى القمة العربية غير العادية فى القاهرة ٤ مارس الماضي، وبما يستهدف تدعيم الجبهة الداخلية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فى هذه المرحلة الفارقة والتاريخية التى تمر بها القضية الفلسطينية.

وشددت مصر أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق في إطار نضاله ومسعاه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وممارسة حقه فى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ستواصل جهودها الحثيثة لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، بما يسهم فى بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطينى.

فى هذا السياق، قدم دكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة التهنئة إلى حسين الشيخ فى اتصال هاتفى على اختياره لمنصبه الجديد، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق في جهوده وجهود السلطة الفلسطينية الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية.