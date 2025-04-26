حضور واسع في عزاء الكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام (صور)

انتهى منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير جريدة الأهرام، الذي أقيم اليوم، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وحرص الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، ورؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف، وعدد كبير من الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية، على تقديم واجب العزاء والمواساة لشقيقه الصحفي فاروق الدسوقي، مساعد رئيس التحرير جريدة الوطن.

وتتقدم جريدة «الوطن» بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.