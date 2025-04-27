وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الباكستاني

كتب: حسن سمير

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس السبت 26 أبريل 2025، اتصالًا هاتفيًا مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.



أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية الممتدة التي تجمع مصر وباكستان، معربًا عن الحرص على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة، والتطلع لفتح آفاق جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.



وقد دار نقاش بين وزيري الخارجية حول التطورات في منطقة جنوب آسيا على خلفية الهجوم الإرهابي في كشمير، حيث أكد الوزير عبدالعاطي على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.



من جانبه، أشاد وزير خارجية باكستان بالعلاقات التي تجمع مصر وباكستان، مؤكدًا الحرص من جانبهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما استعرض من جانبه موقف بلاده إزاء التطورات في منطقة جنوب آسيا