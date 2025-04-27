انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب النقل الثانوي الأزهري اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، اليوم الأحد، امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وذلك ضمن امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد لسير الامتحانات على أكمل وجه.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأزهري بالقسمين العلمي والأدبي، امتحانات الحديث والصرف والإنشاء والفلسفة والمنطق.

رسالة رئيس المعاهد الأزهرية للطلاب

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة للطلاب قال فيها «تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي بعد عام مليء بالتحديات، وقد جاء وقت الحصاد، واعلموا أن الأمل معقود عليكم، فأنتم ثمرة مسيرة علمية عظيمة ممتدة لأكثر من ألف عام يقودها الأزهر الشريف، فاحرصوا على الإجابة بتؤدة وثقة، واستعينوا بالله واصبروا».

ونشرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات النقل، والشهادتين الابتدائية، والإعدادية، والبرنامج التأهيلي.