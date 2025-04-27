دعاء التوفيق في الامتحان.. «ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري»

بالتزامن مع بدء امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية، يبدأ عدد كبير من الطلاب في ترديد دعاء التوفيق في الامتحان، وذلك ليتمكنوا من اجتيازه بسهولة وتفوق، فما هي الصيغ التي يمكن ترديدها؟

دعاء التوفيق في الامتحان

وحول دعاء التوفيق في الامتحان، فقد ورد على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، صيغ دعاء متعددة يمكن للطلاب ترديدها وهي كالتالي:

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وأنْتَ تَجْعَلُ الحزْنَ إذَا شِئْتَ سَهْلًا.

ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلًا يا أرحم الراحمين.

اللهم إني وجهت وجهى إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت عليك.. ولا ملجأ ولا مُنجي منك إلا إليك.

اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا، وافتح علينا فتحا عظيما يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

اللهم إني استودعك ما حفظت وما فهمت فرده لي عند حاجتي له إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم اجعل الصعب سهلًا، وارزقني من لدنك علمًا نافعا وفهمًا سريعًا، ووفقني لما تحب وترضى يا رب العالمين.

أدعية لتخفيف التوتر والقلق

اللهم إني أسألك الطمأنينة والسكينة في قلبي، وأسألك أن تزيل عني كل خوف وقلق، وأن ترزقني قوة وثباتًا في نفسي وعقلي يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل قلبي نورًا، ولساني نورًا، وعقلي نورًا، وبصري نورًا، وارزقني الصبر والقوة على أداء الامتحان بثقة ونجاح.

دعاء للنجاح والتفوق

اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ووفقني للنجاح والتفوق في حياتي العلمية والعملية.

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا، رب اجعل الامتحان سهلًا ميسرًا، وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك.

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

«اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».