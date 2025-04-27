موعد عيد الأضحى المبارك.. الحسابات الفلكية توضح التفاصيل

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446هـ (27 مايو المقابل) وهو يوم الرؤية، وسيبقى الهلال الجديد لشهر ذو الحجة في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية».

موعد عيد الأضحى المبارك

وفق المعهد القومي، فإن الهلال الجديد سيبقى في باقي المحافظات لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9) - 59 دقيقة، موضحًا أن غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيا الأربعاء 28 مايو المقبل، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكيا، يوم الخميس 2025/6/5، وعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكيا الجمعة 6 يونيو المقبل.

وأوضحت الحسابات الفلكية، أنه من المتوقع أن يكون اليوم التاسع من ذي الحجة «يوم عرفة» موافقًا ليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وعليه فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك موافقًا ليوم الجمعة 6 يونيو 2025.

ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية 2025 تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس 5 يونيو، الذي يوافق وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.