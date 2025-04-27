أستاذ علوم سياسية: الوحدة الفلسطينية مطلوبة لمواجهة ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي

أستاذ علوم سياسية: الوحدة الفلسطينية مطلوبة لمواجهة ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي

أستاذ علوم سياسية: الوحدة الفلسطينية مطلوبة لمواجهة ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي

منتصر سليمان

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إنّ الخطوة التي أقدمت عليها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح باختيار نائب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية موفقة إلى حد كبير، حيث تمثل رسالة طمأنة مهمة سواء فيما يتعلق بجدية الإصلاحات التي تعتزم السلطة الوطنية الفلسطينية إجرائها، أو حتى فيما يتعلق بالخلافة السياسية داخل السلطة الوطنية الفلسطينية.

السلطة الوطنية الفلسطينية

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر دعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة حتى تُفرغ حجة الاحتلال الإسرائيلي بعدم وجود من يمثل الفلسطينيين».

المصالحة الوطنية الفلسطينية

وتابع: «هذا يفسر الترحيب المصري، لأنها خطوة على طريق طويل للمصالحة الوطنية الفلسطينية وقد تدفع في اتجاه المصالحة، المطلوب أن يكون هناك مصالحة كبيرة بين الفصائل الفلسطينية في إطار واحد يفرغ حجة الاحتلال الإسرائيلي بعدم وجود مفاوض فلسطيني، لأن مصر تدفع للخروج من مربع العداون إلى مربع سياسي».

حل الدولتين

وأكمل: «تتذرع إسرائيل دائما بوجود انقسام داخلي فلسطيني، وإنهاء الانقسام خطوة مهمة للغاية حتي يبدو الفلسطينيين كوحدة واحدة، واللُحمة الفلسطينية أساسية ومطلوبة لمواجهة ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنّ الإرادة الأمريكية والإسرائيلية غائبة عن فكرة الحلول السياسية أو فكرة حل الدولتين».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا