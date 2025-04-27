أستاذ علوم سياسية: الوحدة الفلسطينية مطلوبة لمواجهة ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي

منتصر سليمان

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إنّ الخطوة التي أقدمت عليها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح باختيار نائب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية موفقة إلى حد كبير، حيث تمثل رسالة طمأنة مهمة سواء فيما يتعلق بجدية الإصلاحات التي تعتزم السلطة الوطنية الفلسطينية إجرائها، أو حتى فيما يتعلق بالخلافة السياسية داخل السلطة الوطنية الفلسطينية.

السلطة الوطنية الفلسطينية

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر دعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة حتى تُفرغ حجة الاحتلال الإسرائيلي بعدم وجود من يمثل الفلسطينيين».

المصالحة الوطنية الفلسطينية

وتابع: «هذا يفسر الترحيب المصري، لأنها خطوة على طريق طويل للمصالحة الوطنية الفلسطينية وقد تدفع في اتجاه المصالحة، المطلوب أن يكون هناك مصالحة كبيرة بين الفصائل الفلسطينية في إطار واحد يفرغ حجة الاحتلال الإسرائيلي بعدم وجود مفاوض فلسطيني، لأن مصر تدفع للخروج من مربع العداون إلى مربع سياسي».

حل الدولتين

وأكمل: «تتذرع إسرائيل دائما بوجود انقسام داخلي فلسطيني، وإنهاء الانقسام خطوة مهمة للغاية حتي يبدو الفلسطينيين كوحدة واحدة، واللُحمة الفلسطينية أساسية ومطلوبة لمواجهة ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنّ الإرادة الأمريكية والإسرائيلية غائبة عن فكرة الحلول السياسية أو فكرة حل الدولتين».