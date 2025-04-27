«الوقائع» تنشر قرار الموافقة على قرض تمويل سياسات التنمية بين مصر والبنك الدولي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكي وذلك في العدد 17 في 26 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على اتفاق قرض برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة ، والفرص ، والرفاهية في مصر «بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.







