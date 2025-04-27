مع حرارة الصيف.. كيف نحمي أطفالنا من النزلات المعوية والمشاكل الصحية؟ (فيديو)

كتبت: رشا فؤاد

مع ارتفاع حرارة الصيف وبداية موسم الإجازات، تتزايد حالات النزلات المعوية بين الأطفال في ظاهرة تثير قلق الأسر والمجتمعات الصحية على حد سواء، وفي ظل الطقس الحار تصبح الأطعمة والمياه بيئة خصبة لتكاثر الفيروسات والبكتيريا، ويأتي فيروس الروتا على رأس قائمة المسببات مهددا الصغار بمضاعفات قد تكون قاتلة، خاصة لمن هم دون سن 5 سنوات أو من يعانون ضعفا في المناعة.

قناة القاهرة الإخبارية عرضت تقريرا بعنوان « مع حرارة الصيف.. كيف نحمي أطفالنا من النزلات المعوية والمشاكل الصحية؟»، مسلطًا الضوء على خطورة إهمال التعامل مع النزلات المعوية خاصة في فصل الصيف.

ضحايا النزلات المعوية الفيروسية

منظمة الصحة العالمية أوضحت أنّ النزلات المعوية الفيروسية تتسبب في وفاة نحو 215 ألف طفل سنويا حول العالم، معظمهم في البلدان النامية، ووفق تقرير حديث نشره موقع «ويب ميد»، فإنّ النزلات المعوية رغم كونها مرض شائع، إلا أنّ إهمال التعامل معها خاصة بين الرضع قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى تلف الدماغ أو الوفاة.

كيفية حماية الأبناء من المشكلات الصحية

ينصح الأطباء بالاهتمام بنظافة الأغذية والمياه وتعزيز الرضاعة الطبيعية لتفادي هذه المخاطر، وتوفير التطعيمات الأساسية ضد فيروس الروتا، إلى جانب التشديد على أهمية مراقبة علامات الجفاف عند الأطفال مثل جفاف الفم وقلة التبول وطلب الرعاية الطبية فورا عند ظهورها.