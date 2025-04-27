النواب يهنئ المصريين بذكرى عيد تحرير سيناء المجيدة

النواب يهنئ المصريين بذكرى عيد تحرير سيناء المجيدة

النواب يهنئ المصريين بذكرى عيد تحرير سيناء المجيدة


هنأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، المصريين بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وجاء نص التهنئة:

احتفلت مصر يوم الجمعة الماضي بذكرى غالية وعزيزة علينا جميعا، وهي ذكـــرى تحرير أرض سينـاء الحبيبة، تلك البقعة الغالية التي كانت موطنا للديانات السماوية، ومهدا للكثير من الحضارات القديمة.
وهي مناسبة وطنية تحــرص مصر علــى الاحتفال بها في كل عام لنعبر فيها جميعا عن فخرنا واعتزازنا بتضحيـات أبطالنا وشهدائنا من أبناء القوات المسلحة، فتحرير سيناء هو رمز للصمود والانتصار العظيم، وتجسيد لقوة الإرادة المصـرية في حماية أرضها، وصون كرامتها.. كما نجدد العهد في هذا اليوم أيضا لشهدائنا الأبطال على التزامنا بمواصلة جهود البناء والتنمية للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر، مستلهمين من روحهم الـوطنيــة العـــزيمـــة والإصـــرار علــــى الوصــول بمصــــر إلى المكانة التى تليق بها بين دول العالم تحت قيادة الـرئيس عــبــد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكل عام وأنتم بخير.

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