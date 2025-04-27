ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها.. ما علاقة عريسها المستقبلي؟

ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها.. ما علاقة عريسها المستقبلي؟

ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها.. ما علاقة عريسها المستقبلي؟

كتب : بسمة شطا

بكلمات خاصة ومؤثرة، حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على تهنئة والدها الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاده الذي يحتفل به اليوم، وذلك من خلال فيديو شاركته على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» يتضمن لقطات خاصة لهما.

ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها

وعلّقت الفنانة ملك أحمد زاهر على الفيديو موجهة كلمات لوالدها أحمد زاهر، وقالت «كل سنة وإنت الحب الأول والأخير، كل سنة وإنت مخليني مش قادرة أحب ولا أختار حد بسهولة، عشان أنا مصرة إن يوم ما حد يدخل حياتي، يبقى نسخة منك.. وإنت مفيش زيك أصلاً!.. كل سنة وإنت أحلى، وأحن، وأعظم أب شافته عيني، أنا أسعد بنت وأكتر بنت فخورة إنك أبوها».


وتابعت زاهر قائلة «كل سنة وإنت صاحبي اللي باحكي له كل حاجة من غير خوف، وحبيبي اللي عمري ما هلاقي زيه، كل سنة وإنت أغلى وأهم نعمة في حياتنا، ربنا يحفظك لينا ويطول في عمرك يا أحلى وأحن وأجمل زيزو في الدنيا، بحبك قد الدنيا وما فيها».

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