حكايات أسامة الرحيمي في ندوة بقصر الإبداع الفني الثلاثاء المقبل

كتبت- إلهام الكردوسي:

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، ندوة بعنوان "حكايات أسامة الرحيمي وعبره"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتُعقد الندوة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، باستضافة الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، للحديث عن كتابه «صاحبة الجلالة لا تمسح البلاط» ورحلته مع الكتابة، ويناقشه كل من الشاعر محمد حربي، والكاتب الصحفي طارق فهمي حسين، ويدير اللقاء القاص محمد رفاعي، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين.

معلومات عن أسامة الرحيمي

وأسامة الرحيمي كاتب صحفي بجريدة الأهرام، وهو حاصل على ليسانس الحقوق جامعة المنصورة، وعمل بمجلة «نصف الدنيا»، وله العديد من المؤلفات منها كتاب «بوح المبدعين»، و«طباطيب العبر.. حكايات أدبية من الدراكسة»، إضافة إلى عدة لقاءات مع قامات مصرية وعربية منهم نجيب محفوظ، وعبد الرحمن منيف، ورضوى عاشور، وسليمان فياض.

والندوة تأتي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة الدكتور منى شعير، وذلك في ضوء الأنشطة التثقيفية لقصر الإبداع الفني، بإدارة نورا كرامة، وتنسق فعالياتها شهيرة حسن.