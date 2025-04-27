إيقاف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر بتهمة إفشاء أسرار المرضى

محمود الجارحى

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق شعيب، معاقبة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة كفر الدوار، بالإيقاف 6 أشهر عن العمل، جاء ذلك على خلفية اتهامها بإفشاء أسرار المرضى.

وكانت المحكمة التأديبية استمعت في جلستها الماضية بتاريخ 16 فبراير الماضي، لدفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، حيث قدم محامي طبيبة كفر الدوار، خلال الجلسة حافظتي مستندات لهيئة المحكمة تكشف تزوير محضر معاينة العيادة الخاصة بموكلته علي حد قوله.. وفى جلسة اليوم، أصدرت المحكمة قرارها السابق.