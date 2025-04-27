انطلاق فعاليات الدورة التأهيلية والتدريبية لمسابقة العمال بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التأهيلية والتدريبية للناجحين في مسابقة العمال لعام 2025 بمسجد الفتح «الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببرامج التدريب والتأهيل المستمر تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق فعاليات الدورة التأهيلية والتدريبية لمسابقة العمال بكفر الشيخ

حاضر في الدورة التأهيلية والتدريبية الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وبحضور الشيخ عبد الحميد سالم، مدير التدريب بالمديرية.

دارت هذه الدورة في يومها الأول حول العناصر شرف الخدمة في بيوت الله، وكيفية الأذان والإقامة، وعدد ركعات الفرائض، والمحافظة على المسجد داخلياً وخارجياً، وكيفية الصلاة والأذان عملياً.

التدريب على ترشيد استهلاك المياه

جدير بالذكر أنّ هذه الدورة التأهيلية والتدريبية المهمة ستكون لمدة 3 أيام بمسجد الفتح «الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، وتشمل شرح مهام عملهم من أحكام الصلاة والتدريب على الأذان والإقامة والانضباط الإداري والمعاملة اللائقة مع رواد المساجد، والتدريب على استخدام أدوات الإطفاء، فضلاً عن التدريب على ترشيد استهلاك المياه، وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة عملهم.