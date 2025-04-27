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الاثنين، 28 أبريل 2025
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وزير خارجية تركيا: المساعدات لم تدخل قطاع غزة منذ شهرين

وزير خارجية تركيا: المساعدات لم تدخل قطاع غزة منذ شهرين

وزير خارجية تركيا: المساعدات لم تدخل قطاع غزة منذ شهرين

قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، إن المساعدات الإنسانية لم تدخل قطاع غزة منذ نحو شهرين.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية: «نطالب بفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، ونثمن الجهود المصرية القطرية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة».

وتابع: «إسرائيل تمارس التطهير العرقي وتنتهك حقوق الإنسان في غزة، ونؤكد أهمية حل الدولتين لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة».

وأكمل: « ننسق مع قطر لتحقيق الاستقرار في سوريا والقضاء على الإرهاب، ومفاوضات غزة مستمرة ولم تتوقف».

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