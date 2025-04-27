أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لإعداد المدربين في مجال التدريب الشرطي

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى إعداد المدربين في مناهج التدريب الشرطية المتخصصة للكوادر الأمنية الدولية.

شهدت الدورة، التي أقيمت في الفترة من 7 حتى 25 أبريل 2025، مشاركة 24 متدربًا ومتدربة يمثلون 14 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.

وتلقى المشاركون برنامجًا تدريبيًا متطورًا في مجال عمليات حفظ السلام، بإشراف نخبة من الخبراء الأمنيين المصريين والدوليين، لإعداد كوادر مؤهلة لتدريب مراقبي الشرطة المستقبليين.

وتضمن التدريب مجالات متعددة مثل مهارات المتابعة والتوجيه والإرشاد، أسس الشرطة المجتمعية، وقواعد بناء القدرات والتنمية، وعلى هامش الدورة، تم تنظيم زيارة لأكاديمية الشرطة، حيث تعرف المتدربون على مرافقها التعليمية والتدريبية الحديثة.

واختتمت فعاليات الدورة بحفل تكريم المتدربين، بحضور سفراء وممثلي 18 دولة، من بينها بنجلاديش، بلجيكا، الصين، ألمانيا، المغرب، نيجيريا، الإمارات وتركيا.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على حسن التنظيم ومستوى التدريب المتطور، الذي يسهم في تعزيز مهاراتهم خلال مشاركتهم في عمليات حفظ السلام الدولية.