توافد نجوم الفن استعدادا لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت : أميرة عزالدين

ساعات قليلة وينطلق حفل افتتاح الدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مدينة الإسكندرية، الذي تقدمه الفنانة بشرى، وتستمر فعالياته حتي يوم 2 مايو المقبل.

توافد نجوم الفن استعدادا لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ووصل منذ قليل إلى مدينة الإسكندرية استعدادا لحفل الافتتاح الليلة؛ الفنانة ناهد السباعي، شيري عادل، أمير رمسيس، سلوى محمد علي، يسري نصرالله، وآخرين.

أبرز المكرمين في حفل الافتتاح

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الليلة، تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة "هيباتيا الذهبية" تقديرا لمسيرتها الفنية المتميزة، والفنان أحمد مالك، عن نجاحاته فى السينما والدراما.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ"، كما تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني عرضا فنيا لإحياء الحفل.

وكشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة والأفلام المشاركة في النسخة الحادية عشر، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة من الفنانة ناهد السباعي، والمنتج السينمائي ورئيس مهرجان الداخلة السينمائي المغربي شرف الدين زين العابدين، والمخرج العماني سليمان الخليلي.

وتشارك الفنانة شيري عادل فى المهرجان من خلال لجنة تحكيم المسابقة الدولية، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية، برئاسة المخرج يسري نصرالله.