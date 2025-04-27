محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير طريقي مصر إيران والخدمة بحي فيصل

أجرى اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بطريق الشركات (مصر- إيران)، أحد أهم المحاور الحيوية التي تربط مدينة السويس بالمناطق الصناعية والسكنية الجديدة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مؤكدا أهمية الطريق في تسهيل حركة النقل ودعم المشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن ملف تطوير البنية التحتية يأتي على رأس أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويشمل المشروع الحالي إنشاء ورصف وإنارة وازدواج طريق الشركات (مصر - إيران) بطول 8.7 كم بحي عتاقة، بما يحقق السيولة المرورية ويرفع مستوى الخدمة وعوامل الأمان على الطريق، ويسهم في الحد من الحوادث والتكدسات، كما يربط الطريق بين طريق القاهرة - السويس وطريق السويس - البحر الأحمر، ما يعزز حركة النقل بين مناطق التنمية الاقتصادية المختلفة.



وشدد اللواء طارق الشاذلي على أهمية استكمال تنفيذ الخدمات الأساسية بالطريق، موجّهًا بإنشاء محطات خدمة متكاملة تشمل كافتيريات، محطات وقود، ومناطق استراحة لخدمة المواطنين وتعزيز عوامل الراحة والأمان على الطريق.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ شوارع أبو بكر الصديق والجامعة وطريق الخدمة 1 بنطاق حي فيصل، موجّهًا برفع التراكمات والإشغالات، وتمهيد الطرق، وتهذيب الأشجار، ومتابعة المسطحات الخضراء. كما كلف مدير جهاز الإنارة العامة بمراجعة أعمدة الإنارة بطريق الخدمة وطريق السويس - القاهرة، من مدينة السلام وحتى باقي المدن الواقعة في نطاق حي فيصل وحي عتاقة.

كما شدد المحافظ على متابعة النظافة العامة ورفع التراكمات أولًا بأول لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق.

وجّه المحافظ فى ختام الجولة، بتذليل أي مخالفات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة، تحقيقًا لتطلعات المواطنين ودعمًا لخطط التنمية الشاملة بمحافظة السويس.