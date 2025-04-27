رابط وخطوات الاستعلام عن امتحان وظائف النقل والطرق والكباري

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خدمة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد عقد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

تفاصيل الوظائف المطروحة

يشمل الإعلان المسابقة الخاصة بالتعيين في الوظائف التالية:

وظائف مهندس تنفيذ كباري ثالث

وظائف مهندس تنفيذ طرق ثالث

وذلك بالهيئة العامة للطرق والكباري، إضافة إلى عدد من الوظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

رابط وخطوات الاستعلام

يمكن للمتقدمين الذين قاموا بالتسجيل مسبقًا الدخول للاستعلام عن موقفهم من القبول المبدئي وموعد الامتحان عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، وبعد الدخول إلى الرابط، يقوم المتقدم بإدخال بياناته المطلوبة لمعرفة نتيجة القبول ومواعيد الامتحان المحددة لكل وظيفة.

تعليمات مهمة للمقبولين مبدئيًا

ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جميع المتقدمين المقبولين مبدئيًا الالتزام بالتعليمات التالية:

ضرورة إحضار أصول المستندات التي تم رفعها على المنظومة الإلكترونية أثناء التقديم، وذلك للاطلاع عليها قبل الامتحان.

الحضور إلى مقر الامتحان قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل.

عدم السماح بدخول الامتحان بعد موعده المقرر، مهما كانت الأسباب.

تأكيد على الانضباط

وأكد الجهاز أهمية التزام كافة المتقدمين بالتعليمات، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لشغل الوظائف المعلنة.