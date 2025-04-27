متحدث الوزراء: لن نلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف

متحدث الوزراء: لن نلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف

متحدث الوزراء: لن نلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة المصرية لن تخفف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف «الحمصاني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أنّ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض اليوم الحلول النهائية لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وواصل: «وتشمل الخطة الحكومية دعم الشبكة القومية بالكهرباء من خلال موارد تقليدية كافية، إلى جانب تسريع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة، ورفع كفاءة الأداء العام، ومكافحة الفاقد، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة تطورات الاستثمارات بالمنطقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية وقطع غيار السيارات.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية أصبحت وجهة واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، مشيرا إلى وجود مصانع ناجحة لإنتاج مكونات الألواح الشمسية، ما يعزز توجه مصر نحو توطين صناعة الطاقة المتجددة، وتقليل التكلفة ورفع الاعتماد على السوق المحلي.

واختتم الحمصاني تصريحاته، بتأكيد التزام الحكومة بتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أن «الكهرباء تعني حياة، والمواطن لن يعاني من انقطاعها هذا الصيف، بإذن الله».

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