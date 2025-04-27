مكتبة الإسكندرية: لا علاقة لنا بأي محتوى إلكتروني عن عبد الناصر خارج الموقع الرسمي

أعلنت مكتبة الإسكندرية أنها غير مسؤولة عن أي مواد متداولة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بخلاف الموقع الرسمي للزعيم الراحل، الذي كان نتاج تعاون منذ عام 2004 بين المكتبة ومؤسسة «جمال عبد الناصر»، برئاسة د. هدى عبد الناصر.

ولفتت المكتبة إلى إهداء المواد الرقمية الموجودة بالموقع من المؤسسة إلى مكتبة الإسكندرية، ونفذت المكتبة الجانب التقني للإتاحة، بهدف الحفاظ على الإرث الثقافي والسياسي للرئيس الراحل، وإتاحته للأجيال القادمة.

وأكدت المكتبة أن موقع الرئيس جمال عبد الناصر المنشأ من مكتبة الإسكندرية، ليس لديه أي صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تخصها.

ونفت مسؤوليتها عن أي محتوى تم نشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتنفي أي مزاعم تشير إلى ملكية المكتبة لهذه الصفحات، وتؤكد أنها لا تتبنى أو تروج لأي محتوى لا يتماشى مع مهمتها الأكاديمية والبحثية.

وتلتزم المكتبة بأعلى معايير المهنية في التعامل مع التاريخ السياسي، وتؤكد ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.