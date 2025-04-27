الأزهر يُدين قتل مصلٍَ مسلم بخمسين طعنة في هجوم إرهابي على مسجد بفرنسا

أدان الأزهر الشريف، الحادث الإرهابي، الذي استهدف مصليًا مسلمًا داخل مسجد بلدية "لا غراند- كومب" في منطقة "لو غار" جنوب شرق فرنسا، بعد أن وجَّه له أحد الإرهابيين المناهضين للإسلام، عشرات الطعنات بالسكين حتى فاضت روحه.

وحذر الأزهر من تصاعد أنشطة جماعات الإرهاب الأبيض في أوروبا وأمريكا، وينبه إلى أن هذه الجماعات تتخفى وراء شعارات وهمية خبيثة كـ"العرق الأبيض" و"القومية البيضاء"، لتبرير ممارسة جرائمها البشعة ضد المسلمين، مؤكدًا ضرورة اعتماد استراتيجية أمنية عالمية للتعامل مع هذا التوجه الإرهابي، ووقف تهديداته وجرائمه التي تعرِّض أرواح المسلمين للخطر والموت والهلاك.

وأدان الأزهر الشريف هذا العمل الإرهابي، وتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الضحية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته الصبر والسلوان.