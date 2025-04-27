من هي زوجة براد بيت الجديدة؟.. فرق العمر بينهما صادم

كتبت - نرمين عزت

في نوفمبر 2022، نشرت صحيفة ديلي ميل صورًا لبراد بيت في حفل عشاء مع مصممة المجوهرات السويسرية إينيس دي رامون، وفي سبتمبر 2024 انتشرت صور أخرى لبراد بيت، ظهر وهو يضع ذراعيه على إينيس دي رامون، ويُعرّفها على أصدقائه هناك، ومن بينهم سيندي كروفورد، ومنذ ذلك الحين، ازدادت علاقتهما جدية، وبعدها احتفلا بالذكرى السنوية الثانية لزواجهما في سبتمبر 2024، وكانت علاقتهما سرية جدًا حتى أعلنا في الصحف في الساعات الماضية، فمن هي زوجة براد بيت الجديدة؟

من هي زوجة براد بيت الجديدة؟

كانت حكاية زوجة براد بيت سرية تمامًا وعادت للصحف في الساعات الماضية، وتساءل الجمهور عنها، وفيما يلي بعض التفاصيل عنها من موقع مجلة بيبول الأمركية:

- إينيس دي رامون، زوجة براد بيت تبلغ من العمر 35 عامًا، بينما يبلغ براد بيت من العمر 61 عامًا.

- تعمل لدى علامة المجوهرات شهيرة في سويسرا.

- يُدرج حسابها على لينكد إن منصبها كنائبة رئيس الشركة.

- تزوجت من براد بيت في 2022 واحتفلا بعيد زواجهما الثاني في 2024.

من هن زوجات براد بيت

كانت زوجة براد بيت الأولى هي جينيفر أنيستون، التي تزوجها في عام 2000 وانفصل عنها في عام 2005، ويقال إن زواج بيت من أنيستون انتهى بسبب علاقة مزعومة أقامها مع زوجته الثانية، أنجلينا جولي، أثناء تصوير فيلم السيد والسيدة سميث، ثم تزوج من أنجيلنا جولي التي كانت معه في عام 2014، لم تستمر العلاقة حيث انفصل الاثنان رسميًا في عام 2016 وتم إعلان الطلاق قانونيًا في عام 2019.