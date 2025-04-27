«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: رقم غير مسبوق في حجم الإيرادات بالموازنة

كتبت: آية محسن

قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الموازنة العامة الجديدة لمصر ستبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، تشهد طفرة كبيرة سواء في التخصيصات أو الإيرادات المتوقعة.

وأوضح «عبد المنعم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم»، المذاع على قناة DMC وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الموازنة الجديدة تتميز بتخصيص أكثر من 87 مليار جنيه لدعم قطاعات حيوية تشمل السياحة، والزراعة، والتصدير، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تمكين الصناعة وتوطين التكنولوجيا

وأشار إلى أن هناك توجهًا قويًا نحو ما يسمى بتمكين الصناعة وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز من قدرة القطاعات الإنتاجية على النمو والمنافسة، وهو ما يمثل إضافة نوعية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن أبرز ما يميز هذه الموازنة هو الزيادة الكبيرة في حجم الإيرادات المتوقعة، والتي تصل إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

ولفت إلى أن الزيادة في الموارد الضريبية ستكون في القيمة المطلقة وليس عبر رفع نسب الضرائب، ما يعكس نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تحقيق التنمية المستدامة في مصر

وأضاف عبد المنعم السيد أن هذه الموازنة تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية بما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال السنوات القادمة.



