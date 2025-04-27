دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر ذي القعدة الاثنين المقبل

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريًا، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025، والموافق 29 من شهر شوال لعام 1446 هجريًا، عقب أداء صلاة المغرب، عبر لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر ذي القعدة

رؤية هلال شهر ذي القعدة، فإنه ووفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن رؤية هلال شهر ذي القعدة ستكون ممكنة فلكيًا، حيث يولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 من شوال 1446هـ، الموافق 27 إبريل 2025 ميلاديًا (يوم الرؤية).

وتشير الحسابات إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس يوم الرؤية؛ حيث يغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بـ 15 دقيقة، وفي القاهرة بـ 11 دقيقة. كما تتراوح مدة غروب القمر قبل غروب الشمس في باقي محافظات الجمهورية ما بين 9 إلى 14 دقيقة، مما يؤثر على إمكانية رؤية هلال شهر ذي القعدة بالعين المجردة.

أما على مستوى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن رؤية هلال شهر ذي القعدة ستكون أيضًا صعبة بالعين المجردة؛ إذ يغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين دقيقتين و31 دقيقة وفقًا لاختلاف الموقع الجغرافي.

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي القعدة 1446 هجريًا فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي سيصدر عن دار الإفتاء المصرية عقب انتهاء اللجان الشرعية من أعمال الرصد الشرعي للهلال.