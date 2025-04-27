رئيس مجلس أمناء مؤسسة «شباب القادة»: «هى تقود» يهدف لدعم طالبات التعليم الفني

رئيس مجلس أمناء مؤسسة «شباب القادة»: «هى تقود» يهدف لدعم طالبات التعليم الفني

رئيس مجلس أمناء مؤسسة «شباب القادة»: «هى تقود» يهدف لدعم طالبات التعليم الفني

أكد النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «شباب القادة»، أن برنامج «هى تقود» يهدف لدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

وأكد خلال فعاليات النسخة النهائية للمسابقة الرابعة للبرنامج: «بدأنا الرحلة في 2018، ونجحنا في تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني في مصر، وتحويله إلى مسار إنتاجي يحقق دخلًا شهريًا ثابتًا للطالبات، ويسهم في التمكين الاقتصادي الحقيقي».

وأضاف أن الكنز الحقيقي في الرحلة نجاح الفريق، عندما تعملن يدا واحدة، تزداد قوة مشروعاتكن وتحصلن على دعم أكبر، موجها الشكر لنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

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