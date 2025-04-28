مدير مبادرة صحة المرأة: الوقاية الحقيقية من سرطان الثدي تبدأ بالكشف المبكر

كتبت: أية محسن

قال الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، إنّ الوقاية الحقيقية من سرطان الثدي لدى النساء تتمثل في الكشف المبكر، موضحًا أنّه لا يوجد تطعيم أو لقاح مبدئي يمنع حدوث المرض، لكن الكشف المبكر يساعد على تحقيق نسب شفاء عالية جدًا تتجاوز 90% وتصل إلى 100% عند اكتشاف الورم في مراحله الأولى والثانية.

وأضاف أمين خلال استضافته في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ اكتشاف الورم في مراحل متأخرة يتسبب في الدخول في خطط علاجية طويلة ومعقدة قد لا تحقق النتائج المرجوة، ما يؤثر على قدرة المرأة في العودة لحياتها الطبيعية ودورها الفاعل في المجتمع.

وأشار إلى أنّ الدولة تقدم خدمات الكشف المبكر بالمجان عبر البرنامج القومي لصحة المرأة لأورام الثدي، من خلال أكثر من 3600 وحدة صحية منتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى الحملات المتنقلة عبر العربات الطبية، التي توفر خدمات التصوير الميموجرافي، والفحص بالسونار، وأخذ العينات إذا لزم الأمر أثناء الكشف.

وأوضح المدير التنفيذي للمبادرة أنّ جميع الخدمات متوفرة قرب أماكن سكن السيدات، بهدف تشجيعهن على الفحص الدوري والكشف المبكر، ما يسهم في خفض نسب الإصابة المتأخرة وتحسين فرص العلاج والشفاء.