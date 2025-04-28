رئيس «أكتوبر الجديدة»: إنشاء 599 عمارة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

عقد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمشروع «الإسكان الأخضر» بالمدينة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة، والاستشاريين، والإدارات التنفيذية بالجهاز، في إطار ضرورة المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات القومية بهدف دفع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة.

إنشاء 599 عمارة

وأوضح «عبدالمقصود» أنه يُجرى حاليًا تنفيذ 599 عمارة تضم 14.376 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان المستدام، وتحقيق أهداف التنمية البيئية والعمرانية.

واستعرض الاجتماع نسب التنفيذ بمواقع المشروع المختلفة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، مع وضع آليات عملية لتجاوزها، بما يضمن الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة.

الالتزام بالمعايير البيئية

وأكد «عبد المقصود»، خلال الاجتماع، أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية الخاصة بمبادرة الإسكان الأخضر، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما شدد رئيس الجهاز، على ضرورة التنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والاستشاريين، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.