حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 29 أبريل.. ترقية مهنية على الأبواب

مواليد برج الثور شخصيات محبة جدًا للتملك سواء للمقربين منها على المستوى الأسري أو العاطفي، أو الأصدقاء، كما يرفض التعرف على شخصيات جديدة، ويفضل أن يظل داخل دائرته الاجتماعية المحددة، يرفض أن يشاركه أحد في أصدقائه المقربين، وكثيرًا ما يرفض ن يتعرض لأي نوع من أنواع النقد سواء في محيط العمل أو العائلة.

توقعات حظك اليوم برج الثور 29 أبريل

وتأتي توقعات حظك اليوم لمواليد برج الثور 29 أبريل، على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وفق موقع الأبراج، كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يحقق اليوم مولود برج الثور خطوات مهمة ومبشرة في العمل وذلك نتيجة المهارات المهنية التي اكتسبها مؤخرًا، مما ساعده كثيرًا على تحقيق النجاح، وزيادة دخله المالي، لذا فقد أصبح على أبواب ترقية جديدة بعد خططه لتنفيذ مشروعات مؤجلة ذات أهمية كبيرة، وفقًا لحظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وفق حظك اليوم على الصعيد الاجتماعي والعاطفي لمواليد برج الثور، جلسة عائلية متوقعة اليوم مع بعض المقربين منك، وستكون غالبًا في الهواء الطلق خارج المنزل، إذ تستعيد الكثير من الذكريات المحببة اليك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحي

ينصحك خبراء الفلك والأبراج، بضرورة إعادة النظر في حالتك الصحية، فلا داع للإهمال، وعليك إجراء بعض التحاليل والأشعة الطبية للازمة للاطمئنان على وضعك الصحي.