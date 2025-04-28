في ذكرى ميلاد نور الشريف.. كيف كانت كواليس تصوير دور الأبكم في فيلم الصرخة؟

كتب: تقوى جميل

فنان استطاع أن يخطف الأنظار سريعاً ويصبح أحد أهم وأبرز الفنانين، إذ قدم الراحل نور الشريف الذي يحل علينا اليوم 28 أبريل ذكرى ميلاده، مئات الأدوار المتنوعة خلال مسيرته الفنية، من بينها سواق الأتوبيس، الرجل الناضج، لاعب الكرة، الشاب الرومانسي وغيرها من الأدوار، راحلاً عن عالمنا في عام 2015 تاركاً رصيداً فنياً ضخماً لا يزال حاضراً، فضلاً عن الشخصيات المركبة والمعقدة التي شكلت أمامه تحدى كبير، من أبرزها فيلم «الصرخة» والذي تم طرحه في عام 1991.

ويشارك في بطولة فيلم الصرخة كلاً من نور الشريف، معالي زايد، نهلة سلامة، وفاء الحكيم، أمل الصاوي، سمير وحيد، عبد الرحيم حسن وغيرهم، ومن تأليف كرم النجار وإخراج محمد النجار، ويدور أحداثه حول «عمر الأبكم» الذي يتعرض للضرب والتشريد من منزله عقب وفاة والده، ويعطف عليه ميكانيكي ليعمل في ورشته للإصلاح السيارات بمهارات مذهلة ويحقق مكاسب مجزية، لتطمع في ماله «معزوزة» ويقع في حبها وتتزوج منه.

صعوبات واجهته في اليوم الأول من تصوير فيلم الصرخة

تحدث الفنان نور الشريف في لقاء تليفزيوني سابق عن شخصيته في فيلم «الصرخة»، والصعوبات التي واجهته في أثناء إعداده لهذه الشخصية، قائلاً إن قصة الفيلم مأخوذة من شخصية حقيقية، وكان المؤلف كرم النجار يأتي له بهذا الشخص كل يوم جمعة مع كاميرا فيديو، لكي تلتقط لهم فيديو في أثناء حديثهم سوياً، ليستطيع أن يشاهده مرة أخري ويتعلم لغة إشاراته، واستمر حسب قوله لفترة زمنية طويلة.

كما أضاف أنّهم حرصوا على الاستعانة بأستاذ من مركز الصم والبكم من منطقة مصر الجديدة، لكي يدّرس لجميع الممثلين والمخرج ومساعدين المخرج لغة الإشارة، ويتم التسجيل أيضاً بالفيديو، مشيراً الى أنَّه في حالة أي فيلم عندما يخطأ الممثل في جملة يستطيع المخرج والمساعدين أن يصححوا الجملة له، على عكس فيلم الصرخة لم يكن هناك جمل فكان لابد أن يتابع المخرج والمساعدين إذا كانت لغة الإشارة في المشهد صحيحة أم لا في حالة عدم حضور المختص، وذكر إحدى الصعوبات التي واجهته في هذه التجربة، هي أن الصم والبكم لهم عدة مستويات للإشارة، تفرضها عليهم البيئة التابعة لكل منهم ، لذلك حرص على أن يتعلمها جميعها.

ومع قدوم اليوم الأول من التصوير، ذكر نور الشريف الصعوبة الحقيقة التي واجهته، قائلاً إن فن التمثيل جوهرة هو رد الفعل، والذى يجب أن يأتي في التوقيت الصحيح من المشهد، وفي حالة فيلم الصرخة عندما يتحدث أحد الفنانين من حوله فإنه يلتفت، وهذا يعد خطأ لأنه يجب أن يكون أصم، لذلك وضع قطن في أذنه ولكنه كان واضحاً في التصوير، الأمر الذى جعله يتمرن لمدة 3 أيام على عدم الاستماع، وذكر كذلك أنه جلس أسبوعًا متواصلًا فاصلاً تماماً عن العالم الخارجي، فإن لم يشاور له أحدهم في مجال رؤيته لا ينظر له حتى لو ناداه.