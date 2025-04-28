مصطفى قمر يعلن خضوعه لعملية جراحية.. ويعتذر عن الحفلات

مصطفى قمر يعلن خضوعه لعملية جراحية.. ويعتذر عن الحفلات

مصطفى قمر يعلن خضوعه لعملية جراحية.. ويعتذر عن الحفلات

كتب- أحمد عبد الرحمن:

فاجأ الفنان مصطفى قمر جمهوره بنشر صورة له من داخل أحد المستشفيات، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن خضوعه لعملية جراحية صغيرة في الأحبال الصوتية.

وعلق مصطفى قمر على الصورة قائلاً:«أنا بنزل البوست ده علشان العرايس والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده، علشان يكونوا واثقين إني تعبان بجد، والله ما كنت عايز أنزل حاجة، بس الأول أحب أطمنكم، الحمد لله، عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وحترتاحوا مني 6 أيام من غير كلام، شفاكم الله وعافاكم جميعا».

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وأكد قمر أن فترة الراحة الإجبارية ستستمر لمدة ستة أيام، حرصًا على سلامته واستعادة عافيته بشكل كامل، موضحًا أنه اضطر للاعتذار عن عدد من الحفلات والارتباطات الفنية خلال هذه الفترة.

وكان المطرب مصطفى قمر، أحيا حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح البالون، والذي رفع شعار «كامل العدد»، وذلك ضمن الاحتفالات بالعام الجديد.

وقدم مصطفي قمر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء، منها «السود عيونه، ومنايا، ولو سألوني».

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