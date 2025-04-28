وزير البترول يطالب بوضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور التشريعي في دعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقية الدولية، لافتا إلى التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة لتحقيق طموحات الدولة.

وأشاد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مجموع مواد بتعديل قانون الثروة المعدنية، بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال إعداد تعديلات تستهدف تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

زيادة مساهمة القطاع التعديني

وأوضح أنّ أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة كان تحويلها إلى هيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يكون له أثر اقتصادي كبير، متابعا أنّ التعديلات ستساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من 0.5%.

وتابع أنّ مصر بها ثروات متعددة وبنية تحتية في مجال النقل والطاقة، ما يساهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية، ويحفز الاستثمار المستدام، مشيرا إلى أهمية وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين وجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن.

تحسين مناخ الاستثمار

وكشف عن الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف، لافتا إلى أنّ مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.

أكد أنّ وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية، مضيفا: «نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي للدولة».