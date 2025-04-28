عادة مهمة يُفضَّل ممارستها قبل التاسعة صباحا.. يوصي بها خبراء الصحة

الطريقة التي تبدأ بها يومك في الصباح تلعب دورًا محوريًا في تحديد مساره العام، لذا، يُنصح بدمج عادات صحية بسيطة في روتينك الصباحي لتحقيق أقصى استفادة من يومك، وإذا كنت تعتقد أن تخصيص ساعة أو أكثر لروتين صباحي صحي شامل أمر غير ممكن، فلا داعي للقلق، فقد اتفق خبراء التغذية على أن مجرد شرب كوب أو كوبين من الماء كأول شيء تفعله في الصباح يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا في صحتك ونشاطك.

سارة ناش، الحاصلة على درجة الماجستير في العلوم وأخصائية التغذية المسجلة والمرخصة، تؤكد على أهمية هذه العادة البسيطة قائلة: «إنّ بدء يومك بكوب من الماء هو عادة بسيطة لكنها فعالة للغاية، فهو يساعد على ترطيب جسمك بعد ساعات النوم الطويلة، وينشط عملية الأيض لديك، ويدعم عملية الهضم بكفاءة، بل ويساهم أيضًا في تحسين مستويات طاقتك وقدرتك على التركيز»، مُضيفةً أنّ هذه الخطوة البسيطة تهيئ بيئة صحية لبقية يومك، وتساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة والانتعاش الذهني والجسدي قبل أن تنطلق في خضم أنشطتك اليومية، بحسب تقرير نشره موقع «Eating Well».

فوائد ترطيب الجسم في الصباح

- مقاومة الجفاف الليلي:

عندما تستيقظ في الصباح، من المرجح أن يكون قد انقضت عدة ساعات منذ آخر مرة تناولت فيها أي سوائل، وفي هذا السياق، توضح ألكسندريا هاردي، أخصائية التغذية المسجلة والمرخصة لدى خدمات التغذية في بنسلفانيا، قائلة: «بعد ساعات طويلة من عدم تناول السوائل، يشعر جسمك، وخاصة دماغك، بحاجة ماسة إليها».

وحتى إذا كنت لا تشعر بالعطش بشكل ملحوظ عند الاستيقاظ، فمن الضروري تعويض السوائل التي فقدها جسمك خلال فترة النوم، وتشير ستايسي روبرتس ديفيس، أخصائية التغذية المسجلة والمرخصة وصاحبة شركة Flavorful Nutrition LLC، إلى هذه النقطة قائلة: «أثناء نومنا، يفقد الجسم الماء من خلال عمليات طبيعية مثل التعرق والتنفس، لذلك يصبح من الضروري تجديد مخزون الماء في الجسم في الصباح الباكر».

- تكون أكثر يقظة

وتؤكد ستايسي روبرتس ديفيس على أهمية شرب الماء في بداية اليوم، موضحة أنه يساعد جسمك على الاستيقاظ والانطلاق بنشاط، وتدعم الدراسات هذه الفكرة، إذ تشير إلى وجود صلة وثيقة بين مستوى الترطيب في الجسم والوظائف الإدراكية، فعلى سبيل المثال، كشفت إحدى الدراسات أنّ الأفراد الذين يعانون من انخفاض مستوى الترطيب لديهم يظهرون أيضًا تراجعًا أكبر في قدراتهم الإدراكية على مدى عامين، كما تقول شيلبي بيكر، أخصائية التغذية، قائلة: «أشار العديد من عملائي إلى أنهم يشعرون بزيادة في اليقظة والتركيز بمجرد ترطيب أجسامهم في الصباح الباكر، حتى قبل تناولهم القهوة».

- فوائد هضمية عديدة

تتعدد وظائف السوائل الحيوية في الجسم، ومن أبرزها تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فالجسم يحتاج إلى السوائل بكميات كافية لتليين البراز وتسهيل عملية الإخراج بسلاسة، وتعمل السوائل بتناغم مع الألياف الغذائية لتحقيق هذه الوظيفة المهمة، لذا، إذا كنت تعاني بشكل خاص من مشكلة الإمساك، فقد تلاحظ تحسنًا ملحوظًا في عملية الهضم لديك بمجرد إضافة كوب واحد من الماء إلى روتينك الصباحي اليومي.

- خطر أقل للإصابة بحصوات الكلى

وتوضح بيفرلي جاردن، أخصائية التغذية المسجلة والمرخصة، أنّ الحفاظ على رطوبة الجسم يساهم في ضمان أداء الكلى لوظائفها بشكل سليم ويساعد في الوقاية من تكون حصوات الكلى، فالكلى تعتمد على الماء لطرد الفضلات من الجسم عن طريق البول، وعندما تنخفض كمية الماء المتوفرة، قد تتراكم الفضلات في مجرى الدم وتعجز عن الوصول إلى الكلى بكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، يزداد احتمال تبلور بعض المواد داخل الكلى، مما يؤدي إلى تكوين حصوات مؤلمة، وفي الواقع، تشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين زيادة استهلاك السوائل وانخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى.

نصائح لترطيب الجسم في الصباح

ولتسهيل دمج عادة شرب الماء في روتينك الصباحي، يقترح الخبراء بعض النصائح العملية، إذ تنصح بيفرلي جاردن بالاحتفاظ بزجاجة ماء بجانب سريرك، قائلة: «اجعل الماء في متناول يدك مباشرة، ثم اشرب ما بين 233 إلى 473 ملليلترًا فوراً قبل أن تنهض من السرير»، وهذه الخطوة البسيطة ستساعدك على تذكر شرب الماء قبل الانخراط في أنشطتك اليومية.

ويُعد ربط العادة الجديدة بشرب الماء بعادة موجودة بالفعل طريقة فعالة لترسيخها، إذ تقترح أليسا سمولين، أخصائية التغذية المسجلة والمعتمدة وأخصائية التغذية الإعلامية والمجتمعية، تناول كوب من الماء مع أدويتك الصباحية أو مكملاتك الغذائية، وتوضح قائلة: «تتطلب العديد من الأدوية شرب كوب كامل من الماء لضمان امتصاصها بشكل صحيح في الجسم، وبشرب كوب كامل عند الاستيقاظ، فإنك تساهم في تحقيق كمية الماء اليومية الموصى بها». وإذا كنت لا تتناول أدوية في الصباح، يمكنك تحدي نفسك بإنهاء كوب من الماء قبل تحضير قهوتك الصباحية، أو الاستمتاع بشاي الأعشاب أثناء قراءة آخر الأخبار.

من المهم أيضًا عدم إغفال مصادر الترطيب الأخرى، إذ يقول هاردي: «سواء كان ذلك شايًا ساخنًا، أو عصيرًا أخضر منعشًا، أو كوبًا كبيرًا من الماء، فإن البدء بترطيب قوي في الصباح هو المفتاح» لذا لا تتردد في إضافة مشروبات أخرى صحية مثل شاي الأعشاب أو العصائر الطبيعية إلى روتينك الصباحي للمساهمة في ترطيب جسمك في بداية اليوم، ولا تنسَ أن تناول الأطعمة الغنية بالماء في وجبة الإفطار يُحتسب أيضًا ضمن احتياجاتك اليومية من السوائل.