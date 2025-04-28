«الجبهة الوطنية» يستكمل أمناء الصعيد.. «البدري» للمنيا و«البارودي» لأسيوط

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، عددا من الاختيارات الجديدة لتشكيلات الحزب بالمحافظات.

واعتمد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات، والتي عقدت اجتماعها التاسع، وتم اختيار كل من الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ أميناً للحزب بمحافظة المنيا، والعمدة عادل البارودي أميناً للحزب بمحافظة أسيوط.

معايير اختيار الأمناء

وجاء القرار عقب اجتماع لجنة القيادات بكامل تشكيلها ورئيسها، للنظر في اختيار أمناء الحزب بعدد من المحافظات، وذلك بناء على معايير محددة وواضحة، منها الاطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين لهذه المهام، وجهودهم خلال الفترة الماضية.

أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة التى يرأسها «الجزار» كلا من السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والمستشار علاء فواد أمين الأمانة الفنية، وأحمد رسلان أمين التنظيم، وتم اضافة النائب أحمد فواد أباظة، والنائب سليمان وهدان.