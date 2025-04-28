الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية مع كافة الجهات المدنية، وقع اللواء أح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى رفعت أحمد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في العديد من الموضوعات وخاصة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي ومجابهة الأزمات من خلال عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات بواسطة نخبة من خبراء الأكاديمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات المعرفية والبحث العلمي، وإتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين في شتى الموضوعات التي تهم الباحثين من كلا الجانبين.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي المجلس الأعلى للجامعات.