الرئيس السيسي: حريصون على دعم الجابون في مسيرتها التنموية

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، اليوم، بنظيره الجابوني بريس أوليجي نجيما.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس حرص على تهنئة نظيره الجابوني على فوزه في الانتخابات الرئاسية الجابونية، وما عكسته النتائج من ثقة شعبية في القيادة الجابونية، مشيدا بانعقاد الانتخابات الرئاسية باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال المسار الانتقالي في دولة الجابون الشقيقة، مؤكدا تمنياته للرئيس الجابوني بالتوفيق والنجاح في مهامه لتحقيق التنمية الشاملة في الجابون ودفع التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.

وأضاف أن الاتصال تناول أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي؛ بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين؛ إذ جرى تأكيد حرص مصر على دعم الجابون في مسيرتها التنموية، والتشديد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.