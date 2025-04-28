«الجبهة الوطنية» يعتمد 4 أمناء جدد للمواطنة والتواصل السياسي والزراعة والتراث

«الجبهة الوطنية» يعتمد 4 أمناء جدد للمواطنة والتواصل السياسي والزراعة والتراث

«الجبهة الوطنية» يعتمد 4 أمناء جدد للمواطنة والتواصل السياسي والزراعة والتراث

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب، وأنها بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب تم الموافقة على اختيار النائب عماد خليل لأمانة التواصل السياسي، والنائبة فريدة الشوباشي لأمانة المواطنة ومحمد سليمان لأمانة الزراعة والري والنائبة داليا السعدني لأمانة التراث.

جاء القرار عقب اجتماع لجنة القيادات بكامل تشكيلها ورئيسها؛ للنظر في اختيار أمناء الأمانات المركزية المشكلة، وذلك بناء على معايير محددة وواضحة؛ منها الاطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين لهذه المهام، وجهودهم خلال الفترة الماضية.

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