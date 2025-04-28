مندوب مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل قتلت أكثر من 52 ألف شخص في غزة

قال مندوب مصر خلال جلسة استماع محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل قتلت أكثر من 52 ألف شخص في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف خلال كلمته أثناء جلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية: «قامت إسرائيل بإعادة توجيه ضرباتها مرة أخرى على المدنيين داخل قطاع غزة، ومعظم هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال، وإسرائيل تستمر في استهداف المدنيين، وكذلك البنية التحتية الخاصة بالفلسطينيين».

وتابع: «كما أنها شنت الكثير من الهجمات ضد العاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية، وقد خالفت بشكل وحشي جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، إن هذة الممارسات ممنهجة اتبعتها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية».