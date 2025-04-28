مندوب مصر أمام «العدل الدولية»: السياسة الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي

كتب: منتصر سليمان

قال مندوب مصر خلال جلسة استماع محكمة العدل الدولية، إن هذه السياسة واضحة، ليست فقط في البيانات التي يوجهها إلينا القادة الإسرائيليين، وهي جزء من جهود إسرائيل لمنع المساعدات والإغاثة الإنسانية التي تقدمها منظمة الأونروا.

وأضاف أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، وإسرائيل أعلنت الآن ما يسمى بـ«الإخلاء»، وأصبح الفلسطينين ليس لديهم أي وصول إلى خدمات أو طعام أو شراب، وإسرائيل تخلق ظروف معيشية داخل قطاع غزة تجعل الحياة بداخلها مستحيلة.

وتابع: «الاستراتيجية الإسرائيلية تتبع إدارة ترحيل الفلسطينيين بطريقة ممنهجة من غزة، ومع وضع كل هذه الممارسات السلبية في الاعتبار، نجد أن السياسة الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي».