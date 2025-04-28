المسلماني: أخبار تغيير اسم قنوات النيل «زائفة».. ويجب تحري الدقة قبل النشر

المسلماني: أخبار تغيير اسم قنوات النيل «زائفة».. ويجب تحري الدقة قبل النشر

المسلماني: أخبار تغيير اسم قنوات النيل «زائفة».. ويجب تحري الدقة قبل النشر

كتبت: نرمين عفيفي

نفى الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صحة ما تردد مؤخرا حول نية الهيئة تغيير اسم قنوات النيل المتخصصة إلى «قنوات موليوود»، مؤكدا أن هذه الأخبار «زائفة ومغرضة»، ولا تستند إلى أي معلومات موثوقة أو مصادر رسمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن قنوات النيل ستحتفظ باسمها الحالي، وأن المقترح الذي تم طرحه للحوار المجتمعي اقتصر على تغيير اسمي قناتي «النيل سينما» و«النيل دراما»، ليصبح «موليوود مصر».

وأشار إلى أنه نظرا للانقسام الذي شهده المجتمع الثقافي حول هذا المقترح، فقد تقرر تجميده بشكل كامل، مؤكدا أن الهيئة لا تتبنى «فكرة مقدسة أو وجهة نظر محصنة من النقد»، وأنها في حالة مراجعة مستمرة، وتمتلك الجرأة والقوة على التصحيح على مدار الساعة.

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