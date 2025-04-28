ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: قطاع غزة في فقر شديد.. وخطر المجاعة يفوح في الأفق

ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: قطاع غزة في فقر شديد.. وخطر المجاعة يفوح في الأفق

ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: قطاع غزة في فقر شديد.. وخطر المجاعة يفوح في الأفق

كتب - أحمد عبد القادر

قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن قطاع غزة في حاجة ماسة وفقر مدقع، وخطر المجاعة يفوح في الأفق.

وأضافت خلال كلمتها أمام المحكمة: «يجب على إسرائيل الامتناع عن الاستمرار في الأعمال العسكرية في غزة، وإسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل ممنهج».

وتابعت: «إسرائيل استخدمت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأداة من أدوات الحرب».

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