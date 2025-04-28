ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: قطاع غزة في فقر شديد.. وخطر المجاعة يفوح في الأفق
ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: قطاع غزة في فقر شديد.. وخطر المجاعة يفوح في الأفق
كتب - أحمد عبد القادر
قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن قطاع غزة في حاجة ماسة وفقر مدقع، وخطر المجاعة يفوح في الأفق.
وأضافت خلال كلمتها أمام المحكمة: «يجب على إسرائيل الامتناع عن الاستمرار في الأعمال العسكرية في غزة، وإسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل ممنهج».
وتابعت: «إسرائيل استخدمت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأداة من أدوات الحرب».