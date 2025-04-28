صلاح حليمة: تفاهم كبير لزيادة الاستثمارات المصرية في السودان

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، تتعلق بالعلاقات المصرية السودانية التي وصلت إلى مراحل متقدمة فيما يتعلق بكل جوانبها سواء كانت الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو فيما يخص التعليم والصحة، وكان هناك تركيز كبير على الدعم الإنساني خاصة في مرحلة العودة الطوعية وما تتطلبه من إجراءات تتعلق بالتعافي المبكر، وإعادة الإعمار وما يتعلق بالبنية التحتية.

وأضاف «حليمة» في مداخلة هاتفية على «قناة إكسترا نيوز»، أن البنية التحتية بين مصر والسودان وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن نتيجة العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا تحتاج إلى مزيد من الدعم والإصلاح، خاصة أن هناك بين البلدين طرق برية وبحرية وسكك حديدية تسهل عملية العودة، لكن في نفس الوقت تحتاج إلى مقاربة تتعلق بالتعافي المبكر والبناء والأعمار في المناطق التي أصبحت تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.

وتابع أن هناك تفاهم كبير على زيادة حجم الاستثمارات المصرية في المجال الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، وضرورة وجود احترام لقواعد القانون الدولي المرتبطة بالأمن المائي ورفض التصرفات الأحادية.

وأشار إلى أن هناك تأكيد على سلامة السودان وحكومته، ورفض أي حكومة موازية والتأكيد على وحدة مصر والسودان.