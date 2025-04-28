خالد الجندي: قرار الرئيس السيسي يعيد للمساجد دورها الحقيقي في حياة المسلمين

كتبت: نرمين عفيفي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح المساجد وتفعيل دورها في التعليم، معتبرًا أن هذا القرار يعيد للمساجد دورها الحقيقي في حياة المسلمين كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن المساجد كانت ولا تزال مراكز إشعاع علمي ودعوي واجتماعي، داعيًا إلى ضرورة الاستفادة منها بما يخدم المجتمع كله.

الرئيس السيسي دائما سباق بالخير

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": "سيادة الرئيس دائما سبّاق بالخير، ويفتح مجالات خير كثيرة جدًا كنا في حاجة إليها".

وتابع: "اللي قاله سيادة الرئيس ده هو العودة إلى ما كانت عليه المساجد، أمَّا المساجد اللي بتتقفل دي، ما بقتش مساجد! ده المسجد البنيان العظيم ده يتفتح على 10 دقائق أو ربع ساعة في الصلاة ويتقفل؟! لا، أنا عاوز أقول لحضرتك إحنا محتاجين نرجع نفكر تاني".