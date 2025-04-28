عضو بـ«العالمي للفتوى» توضح حكم الصلاة على متن الطائرة وكيفية أدائها

كتبت: نرمين عفيفي

أوضحت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الصلاة أثناء ركوب الطائرة، مشددة على أهمية أداء الصلاة بأركانها الأساسية وعدم الاكتفاء بالإيماء ما دام المصلي قادرا على القيام.

وقالت الدكتورة إيمان أبو قورة، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «خلينا نقول الأول إن صلاة الطائرة علشان تصح لازم أعرف إن أنا لازم أؤديها بالأركان بتاعتها، يعني ما ينفعش أصلي بالإيماء وأنا جالسة ما دمت قادرة على القيام، ده أولاً».

وتابعت: «الحمد لله، بقت الدنيا أيسر، وبقى أثناء التواجد في الطائرة بنلاقي من يعين من طاقم الطائرة على المكان المخصص للصلاة وعلى استقبال القبلة، وبيقول لي اتجاه القبلة هنا وكل حاجة، ولكن في كثير من الناس بنشوفهم بيستسهلوا الأمر فبيصلوا وهم جالسين، وبعذر إنهم في الطائرة».

لا ينبغي التهاون في الصلاة

وأضافت: «ما دام في مكان مخصص للصلاة، وإذا كان ده الحمد لله بيتاح في أغلب شركات الطيران إنهم بيخصصوا مكان وبيحددوا القبلة وبيعينوا الناس اللي عايزة تصلي على أداء الصلاة في وقتها، فلا ينبغي التهاون».

وأردفت: «ونقول كمان حاجة أيسر وأسهل: لو إني أنا مسافرة أقدر أجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وأستعين على ذلك بحيث أحصل إن شاء الله ثواب الصلاة كأنها على وقتها بالضبط، واستعين على ألا أشق على نفسي لو تعذر علي الصلاة في الطائرة».