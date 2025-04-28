رئيس المخابرات المصرية يلتقي طاقم التفاوض الإسرائيلي بالقاهرة اليوم

رئيس المخابرات المصرية يلتقي طاقم التفاوض الإسرائيلي بالقاهرة اليوم

رئيس المخابرات المصرية يلتقي طاقم التفاوض الإسرائيلي بالقاهرة اليوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ السيد اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، يلتقي اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي، برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة.

ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس إلى مصر منذ عدة أيام؛ لبحث التهدئة وصولًا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك استمرارًا للجهود المصرية- القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.

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